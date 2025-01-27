Banu Alkan sağlık durumunu anlattı: Çok önemli bir tehlikeden geçtim - Son Dakika
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Banu Alkan sağlık durumunu anlattı: Çok önemli bir tehlikeden geçtim

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Yeşilçam'ın 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddiaları sonrası sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Alkan, aslında beyin kanaması geçirmediğini, yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı nedeniyle fenalaştığını söyledi.

27.01.2025 09:44
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Türk sinemasının efsane oyuncularından olan Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutmuştu. Alkan, sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Sağlık durumu hakkında Magazin D'ye konuşan Banu Alkan, "Evet gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Yemek yerken fenalaştım, 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırıldım" dedi.

Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğini söyleyen Alkan, "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEHLİKEDEN GEÇTİM"

Hastanede 2-3 gün kaldığını söyleyen Alkan, tansiyon ve şeker seviyelerinin kontrol altına alındığını ve şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Banu Alkan, ayrıca "Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Teğet diyorum ben buna, gerçekten de teğet geçti" ifadelerini kullandı.

Banu Alkan sağlık durumunu anlattı: Çok önemli bir tehlikeden geçtim

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Son Dakika Magazin Banu Alkan sağlık durumunu anlattı: Çok önemli bir tehlikeden geçtim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Arslan:
    çokta umrumda?? 1 1 Yanıtla
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