Üye Girişi
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanıyor! Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek mi? - Son Dakika

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanıyor! Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek mi?

20.01.2022 15:30

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. Diziye verilen 1 hafta aranın ardından izleyici yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. İşte bu akşam yayınlanacak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yaşanacaklar...

Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için Venedikli Leonardo Barbarigo'nun getirilmesini bekleyen Pietro, kaleye Oruç Reis'in girişiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Baba Oruç bu hamlesiyle Akdeniz'de Türklerin hakimiyet sürdüğü tüm adaları ele geçirmeyi hedefleyen Pietro ve Hristiyan Birliği'nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli'ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir?

MERYEN, HIZIRA ASIL GERÇEĞİ SÖYLEYECEK Mİ?

Hızır, ele geçirdikleri Antuan ve Leonardo'dan mahzenden kaçmalarına Meryem'in yardım ettiğini öğrenmişti. Ağabeyi Pietro'nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo'yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem'in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?

Şahin'den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, kardeşinin tutulma ihtimalinin bulunduğu yeri keşfetmiş ve kendisine yardımcı olması için Oruç'a haber yollamıştı. Oruç'un gelmeyişiyle tek başına kalan ve etrafı yüzü kapalı adamlar tarafından sarılan Isabel ne yapacaktır? Onu kim, nasıl kurtaracaktır?

Hüma, İskenderiye'de kuracağı atölye için Osmanlı'dan ahiler getirmeyi başarmıştı. Osmanlı'nın topraklarında giderek yükselişi karşısında Karabay ve Firuze ne yapacaktır?

Şahbaz, Barbaros kardeşlerin Akdeniz'de güçlenmesinden rahatsız olan Derya Beylerini yanına çekerek Oruç'a had bildirmelerini istemiş fakat hanı basan Piri Reis kılıcıyla onlara büyük bir gözdağı vermişti. Şahbaz ve Derya Beyleri bunun intikamını nasıl alacaklardır?

YORUMLAR
500

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanıyor! Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek mi? - Son Dakika Magazin


Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?         
15:40
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu         
14:57
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
15:36 Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü
15:35 Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız
15:32 CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir
15:30 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanıyor! Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek mi?
15:26 Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak
15:11 Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanıyor! Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek mi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement