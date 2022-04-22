Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı! - Son Dakika
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!

22.04.2022 09:55
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm 21 Nisan Perşembe TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde; Baba Oruç ve Hızır'ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçar.

Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil ve Cemre Gümeli'nin başrollerini paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. yeni bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. İşte son bölümde yaşananlar...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM ÖZETİ

Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır'ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa'nın yaverini Kelemez'deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir almıştı. Oruç bu olay karşısında İlyas'ı bulduğu yerde öldüreceğini söyleyen Mesih Paşa'ya engel olamamış ve İlyas gözleri önünde vurularak düşmüştü. Oruç, kardeşini vuran Mesih Paşa'dan intikamını nasıl alacaktır? İlyas yaşayacak mıdır? Hüma, İlyas'ın zindandan kaçmasına sebep olan Esma'ya İlyas'ın canına bir şey olduğu takdirde onu çiğneyip geçeceğini söylemişti. Hüma ona nasıl bir ceza verecek ve Esma bunun karşılığında ne yapacaktır? Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego'nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz'ın ve yanındaki Piero'nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi. Kara Hasan ve Osmanlı askerlerinin yetişmesiyle bu tuzaktan kurtulan Hızır ve leventler, Şahbaz ve Piero'yu Kelemez'e götürmeyi başarabilecek midir? Yolda onları bekleyen engeller neler, yeni düşmanlar kimler olacaktır? Kelemez'deki katliamda Gabriel'in parmağı olduğu ortaya çıkacak mıdır? Modon fethi başlayacak mıdır?

YORUMLAR
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Modon kuşatmasında! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Modon kuşatmasında!

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Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı! - Son Dakika


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