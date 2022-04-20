Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim - Son Dakika
Üye Girişi

Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim

20.04.2022 23:32
Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim

Bodrum'da 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında vefat eden müzisyen Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde şarkıcıyı canlandıracak olan genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz "Barış Akarsu'ya benziyorum, onun vefat ettiği yaştayım" dedi.

Snob Magazin'in haberine göre; Son dönemin genç kuşak oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu eşi Hande Ünal ile bir dövmeciden çıkarken objektiflere yansıdı. Genç oyuncu, 2007 yılında 28 yaşındayken hayatını kaybeden rock şarkıcısı Barış Akarsu'nun hayatının beyaz perdeye aktarılacağı filmde şarkıcıyı canlandıracağını ve bu nedenle çok heyecanlı olduğunu anlatıp "Çok anlamlı bir projeye başlıyorum. Barış Akarsu'nun hayat hikayesini anlatacak filmde oynayacağım, şu sıralar onun çalışmaları var. İnşallah üstesinden gelirim. Tek verebildiğim tüyo sadece şimdilik kadroda benim adım belli. O yüzden fazla bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.

BARIŞ AKARSU!NUN VEFAT ETTİĞİ YAŞTAYIM

Okul yıllarında Akarsu'nun şarkılarını söylediğini ve Barış Akarsu'ya benzediğini ifade eden İsmail Ege Şaşmaz, proje için nasıl bir ruh haline girdiği sorusu üzerine şöyle konuştu: "Çok duygusal bir yerdeyim bu durumla ilgili çünkü Barış Akarsu'ya benziyorum da, ben evrene de bu mesajı vermiştim, onun şarkılarını çok seviyordum ve onları da söylüyordum zaten. Çok tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım, bu da ayrı bir anlam katıyor bana. O yüzden üstesinden gelmeye çalışacağım"

FİLM İÇİN ŞAN VE GİTAR DERSLERİ ALIYORUM

Film için ayrıca şan ve gitar dersleri aldığını da aktaran oyuncu "Ben lisede de şarkı söylüyordum, şimdi ekstra şan dersi alıyorum, zaten daha da iyi olması ve bir nebze ona yakınlaşmak için ekstra gitar dersleri de alıyorum. Zaten sonuçta Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Barış'ın dövmesi yok. Barış Akarsu'nun hayatı önceden de film olacaktı, annesi vefat etmeden önce bu düşünülüyordu ama bugüne nasipmiş" açıklamasında bulundu. Oyuncu, Bergen filminde şarkıcıyı canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kendi sesiyle şarkı söylediği için aldığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine bu konu hakkında yorum yapamayacağını ancak rol alacağı filmle ilgili olarak "Ben herşeye hazırım, alnımın akıyla herşeyin üstesinden geleceğim" ifadesini kullandı.

Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim
Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim
Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim

YORUMLAR
500
Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor

Barış Akarsu, Evlilik, Film, Ege, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim - Son Dakika


Son Dakika
22:49 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
22:30 Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 23:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement