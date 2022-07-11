Barış Murat Yağcı Son Paylaşımıyla Şoke Etti!

Binlerce takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, yeni projelerinin hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken son paylaşımıyla olay oldu.
Barış Murat Yağcı
'nın saç bakım ürünü tanıttığı paylaşımda kirli ve bakımsız tırnakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ancak birçok takipçi Yağcı'nın önceki gün motorunun bakımını yaptığını söyleyerek bu durumun gayet normal olduğunu belirtti.
Kaynak: Snob Magazin
Barış Murat Yağcı, Magazin, Son Dakika
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