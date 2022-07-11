Barış Murat Yağcı Son Paylaşımıyla Şoke Etti! - Son Dakika
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Barış Murat Yağcı Son Paylaşımıyla Şoke Etti!

11.07.2022 13:00
Barış Murat Yağcı Son Paylaşımıyla Şoke Etti!

"Survivor 2022 All Star" yarışmasının bu yıl en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Barış Murat Yağcı, son paylaşımıyla şoke etti.

Binlerce takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, yeni projelerinin hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken son paylaşımıyla olay oldu.

Barış Murat Yağcı'nın saç bakım ürünü tanıttığı paylaşımda kirli ve bakımsız tırnakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ancak birçok takipçi Yağcı'nın önceki gün motorunun bakımını yaptığını söyleyerek bu durumun gayet normal olduğunu belirtti.

YORUMLAR
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Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
Kaynak: Snob Magazin

Barış Murat Yağcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barış Murat Yağcı Son Paylaşımıyla Şoke Etti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barış Murat Yağcı Son Paylaşımıyla Şoke Etti! - Son Dakika
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