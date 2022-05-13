Barlin ailesinin mutlu günü - Son Dakika
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Barlin ailesinin mutlu günü

13.05.2022 01:57
Barlin ailesinin mutlu günü

Balıkesir'in sevilen iş adamlarından Cüneyt Barlin'ın kızı Rabia, Dünya evine girdi.

Balıkesir'in sevilen iş adamlarından Cüneyt Barlin'ın kızı Rabia, Dünya evine girdi. Hüsnü Şenlendirici'nin de renk kattığı düğün törenine Balıkesir protokolü tam kadro katıldı.

Balıkesirli iş adamı Cüneyt Barlin ve eşi Bircan Barlin'in kızları Rabia ile Ayfer - Cengiz Başar'ın oğulları Özen, muhteşem bir törenle Dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kılarken, şahitliklerini ise Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Altıntaş ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve yaptı. Nikah töreni sonrası genç çifte evlilik cüzdanını Vali Hasan Şıldak verdi.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğün törenine sanatçı Hüsnü Şenlendirici de şarkılarıyla renk kattı. - BALIKESİR

Barlin ailesinin mutlu günü
Barlin ailesinin mutlu günü
Barlin ailesinin mutlu günü
Barlin ailesinin mutlu günü
Barlin ailesinin mutlu günü
Barlin ailesinin mutlu günü

YORUMLAR
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Hüsnü Şenlendirici, Balıkesir, İş Adamı, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Barlin ailesinin mutlu günü - Son Dakika


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