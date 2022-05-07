Başarılı fotoğrafçı Çevirme, ünlü oyuncu Elles ile yaptığı moda çekimiyle dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika
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Başarılı fotoğrafçı Çevirme, ünlü oyuncu Elles ile yaptığı moda çekimiyle dikkatleri üzerine çekti

07.05.2022 15:18
Başarılı fotoğrafçı Çevirme, ünlü oyuncu Elles ile yaptığı moda çekimiyle dikkatleri üzerine çekti

Başarılı fotoğrafçı Onur Çevirme, ünlü oyuncu Wilma Elles ile nisan ayında yaptığı moda çekimleri ile sanat dünyasının dikkatlerini üzerine çekti.

Başarılı fotoğrafçı Onur Çevirme, ünlü oyuncu Wilma Elles ile nisan ayında yaptığı moda çekimleri ile sanat dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. Çekimler bir otelin iç mekan konseptlerinde başlarken, Emirgan da ki özel bir yalının tarihi dokusunda son buldu.

Wilma Elles gibi pek çok ünlünün fotoğrafçılığını üstlenen Onur Çevirme, düğün fotoğrafçılığı başta olmak üzere moda çekimleri, reklam ve tanıtım filmleri, portre fotoğrafçılığı gibi pek çok alanda özgün tarzıyla öne çıkıyor. 2012 senesinde Antalya'da kurulan Onur Çevirme Photography, şu anda Mersin merkezli olup, tüm Türkiye'ye hizmet veriyor. 400 metrekarelik alana sahip bahçe içerisinde müstakil tripleks villa bünyesinde 10 farklı iç ve dış mekan konseptine sahip platosunda yıl içinde ortalama 500 çifti ağırlayan ve hizmet veren Onur Çevirme Photography kendisine özgü çekim tarzı ve hizmet anlayışıyla her zaman yeniliklere imza atan öncü bir firma olmayı başarıyor. Çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini belirten firma sahibi Onur Çevirme, çiftlerin karakteristik yapılarına ve arzularına göre çekim tarzlarını ve mekanları planladıklarını aktardı. Çevirme, "Fotoğraf çekim süremiz ortalama 4 - 5 saat sürmektedir. Paketlerimiz klipli ve klipsiz paket olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Çekimlerimizde 50 megapiksellik son sistem makinalar ile ortalama 1000 adet hem boy plan hem de portre fotoğraf çekebilmekteyiz. Bayan bir asistan ile çiftlerimize neler yapmaları gerektiğini birebir olarak gösterip, istenilen poz performansını daha doğal ve akıcı bir şekilde yakalıyoruz. Soft ve lounge müzikler eşliğinde gerçekleştirdiğimiz plato çekimlerimizde müşterilerimizin kendilerini rahat hissetmelerini ve motive olmalarını sağlıyoruz. Çiftlerimiz plato çekimleri bittikten sonra, hazırlık odamızda makyajlarını tazeleyip, çekime devam edecekleri diğer elbiselerini giyebilmektedirler. Daha sonrasında ise çekimlerimiz, tarihi mekanlar, orman, gün batımı ve sahil konseptlerinde devam etmektedir. Arzu eden çiftlerimize sahil ve kumsal konsepti yerine, firmamıza ait 10 metrelik özel teknemizde farklı çekimler yapabilmekteyiz. Standart çekimlerimiz gün batımında son bulmaktadır ancak talep halinde özel ışıklandırma sistemlerimiz ile gece çekimleri ve farklı tarz ve konseptlerde çalışmalar da gerçekleştirebilmekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı

Wilma Elles, Emirgan, Antalya, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Başarılı fotoğrafçı Çevirme, ünlü oyuncu Elles ile yaptığı moda çekimiyle dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika


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