Oyuncu Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olacak

31.12.2022 08:26
Oyuncu Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olacak

Başarılı oyuncu Mine Tugay, Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'na konuk oyuncu oluyor. Tugay dizide Orhan Korhan'ın eski sevgilisi Defne rolünü oynayacak.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğlulları, Buçe Buse Kahraman, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor'un başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine bir konuk oyuncu geliyor.

ORHAN KORHAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Mine Tugay yılbaşı özel bölümüyle dikkat çeken Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak geliyor. Başarılı oyuncu dizide Defne rolüne hayat verecek. Defne ise Orhan Korhan'ın eski sevgilisidir. Burcu Alptekin'in yönettiği diziyi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden yola çıkarak Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer yazıyor.

Oyuncu Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olacak
YORUMLAR
500

Yalı Çapkını, Mine Tugay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olacak - Son Dakika


Son Dakika
09:43 İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, influenza oldu
09:29 AK Partili Özlem Zengin, "Seçim 30 Nisan'da olacak" iddiasını yalanlayarak seçim için olası tarihi paylaştı
09:23 İşlemlerini bir an önce yaptırabilmek için geceden SGK önünde sıraya girdiler! Üşümemek için çay demleyip içtiler
09:06 Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro...
08:42 Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı
08:06 Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek Cristiano Ronaldo'ya hayranlarından tepki yağıyor
07:58 Ankara Valiliği'nden sokak ortasında öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama
07:35 Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
23:55 İstanbul Valiliği'nden yılbaşı tedbirleri: Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak
22:12 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2022 10:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement