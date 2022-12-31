Oyuncu Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olacak

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğlulları, Buçe Buse Kahraman, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor'un başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine bir konuk oyuncu geliyor.

ORHAN KORHAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Mine Tugay yılbaşı özel bölümüyle dikkat çeken Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak geliyor. Başarılı oyuncu dizide Defne rolüne hayat verecek. Defne ise Orhan Korhan'ın eski sevgilisidir. Burcu Alptekin'in yönettiği diziyi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden yola çıkarak Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer yazıyor.