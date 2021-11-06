Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilim sonrası uzun süre konuşulan Nihal Yalçın, haftalar sonra ilk kez objektiflere takıldı. Nihal Yalçın, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile Cihangir'de sarmaş dolaş görüntülendi.

ÖDÜL TÖRENİNE GÖNDERME YAPTI

Sokaktaki vatandaşların bakışlarına aldırış etmeyen öpüşen ikiliden Berker Güven, "Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Biliyorsunuz Nihal'in basın danışmanlığını yapmaya başladım. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldı o yüzden mutluyuz" sözleriyle şaşırttı. Nihal Yalçın da Tamer Karadağlı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Bir süredir meslektaşı Nihal Yalçın'la aşk yaşayan Berker Güven, Zalim İstanbul dizisindeki rolüyle hafızalara kazındıktan sonra Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde başrol oynamıştı.

NİHAL YALÇIN VE TAMER KARADAĞLI ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ekim ayında gerçekleşen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında gergin anlar yaşanmıştı. Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını açık açık belli etmişti.

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzatmıştı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sormuş daha sonrasında da Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti. İkili arasındaki gerginlik günlerce magazin gündeminde yer bulmuş ve iki isme de destek ve tepkiler gelmişti.