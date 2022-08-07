Güçlü Oyuncu Kadrosuyla 'tamirhane' Sete Çıktı - Son Dakika
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Güçlü Oyuncu Kadrosuyla 'tamirhane' Sete Çıktı

07.08.2022 23:02
Güçlü Oyuncu Kadrosuyla 'tamirhane' Sete Çıktı

Başarılı oyuncular Nejat işler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca ve Erkan Can'ı kadrosunda buluşturan Tamirhane filmi sete çıktı. Yapımcılığını Sky Films, Dentsu Türkiye, Kumbara film, ASC Films ve idpro'nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Erkan Kolçak Köstendil oturuyor. Filmin senaryosunu ise aynı zamanda filmde rol alan Bülent Şakrak yazdı.

Yılmaz ve Müjdat'ın Yarı Yalan Hikayesi

Yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi Yılmaz ve Müjdat'a yine kendileri gibi büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir yere çıkar.

Olaylar, Yılmaz ve Müjdat'ın ihtiyarın cesedini yakıt tankına koymalarını gerektiren bir noktaya gelir. Dükkanda araba boyamaya devam eden ikili, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem gözükmeye başladığını fark ederler. İki sokak ötesi çok ilginç bir yere çıkmıştır.

Yönetmen koltuğunda Erkan Kolçak Köstendil

Filmin yönetmeni ve oyuncusu olan Erkan Kolçak Köstendil, Tamirhane filmini içinde bulunduğumuz çağı küçük bir oto tamirhanesinin içine sığdırıp anlatan ve onlarca soru sorduran bir kara komedi olduğunu söyledi.

Manevi babalarından miras kalan tamirhaneyi eski mahalle usülüne göre yürütmeye çalışan iki kardeşin hikayesini anlatan Tamirhane'de izleyiciyi yer yer Yeşilçam'a götüren kısımlar olduğunu söyleyen Köstendil, "Senaryosu gereği soluksuz ve kesintisiz oyunculukların adeta bir tiyatro sahnesindeymişçesine akıp gittiği, komedisi ve aksiyonu bol bir film olacak TAMİRHANE. " dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Erkan Kolçak Köstendil, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güçlü Oyuncu Kadrosuyla 'tamirhane' Sete Çıktı - Son Dakika

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