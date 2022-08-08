Tomarla Para Kazanıp Kimseye Faydası Olmayan Çok Sanatçı Var! - Son Dakika
Üye Girişi

Tomarla Para Kazanıp Kimseye Faydası Olmayan Çok Sanatçı Var!

08.08.2022 23:03
Tomarla Para Kazanıp Kimseye Faydası Olmayan Çok Sanatçı Var!

Başarılı sanatçı Berdan Mardini, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Mardini bir takım sanatçıları da eleştirdi.

Son zamanların en çok konuşulan konusu olan Demet Akalın'ın garsonun başından aşağı şampanya dökmesi hatırlatılan Berdan Mardini, "Sadece Demet Akalın nezdinde konuşmak istemiyorum ama bu tarz durumları görünce üzülüyorum. Bu insanların bu topluma ne faydaları var sormak istiyorum. Bu insanlar tomarla para kazanıpta, ülkemizin insanlarına ne faydaları var. Yanındaki 3-5 kişiye ekmek vermekle sanatçı olunmuyor. Bizlerin topluma, ülkemize en faydalı insanlar olmamız lazım. Birkaç isim dışında topluma fayda sağlayıpta, insanlara iş imkanı sağlıyor sormak istiyorum. Sanatçı dediğin örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ama bu Türkiye'mizde ne yazık ki farklı işliyor! ve ne acıdır ki böyle yapan el üstünde tutuluyor! Öyle bir süreçten geçiyoruz ki milletin derdi işken, ekmekken bunların derdi goy goy, bunların derdi savurganlık ne yazık ki!" diyerek sitemini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Garsonun başından içki döken Demet Akalın hayranlarına dert yandı: Bir günlük ücretimi çalışanlara bırakıyorum Garsonun başından içki döken Demet Akalın hayranlarına dert yandı: Bir günlük ücretimi çalışanlara bırakıyorum Rapçi Norm Ender'den garsonun başından aşağıya içki döken Demet Akalın'a sert gönderme: Bunu çaptan düşen popçu yapar Rapçi Norm Ender'den garsonun başından aşağıya içki döken Demet Akalın'a sert gönderme: Bunu çaptan düşen popçu yapar
Kaynak: Snob Magazin

Berdan Mardini, Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tomarla Para Kazanıp Kimseye Faydası Olmayan Çok Sanatçı Var! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
22:22 Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz: Sayın Cumhurbaşkanım
21:46 Kahvedeki vatandaşların Beyoğlu'nda yürüyen güzel mankene bakışları dikkat çekti
21:45 Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy dizi çekiminde ölümden döndü
21:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu
21:21 Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi
21:20 Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
21:08 Yıldız orta saha Lucas Torreira'nın Galatasaray'a maliyeti açıklandı
20:54 Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı
20:45 Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor! İlk 11'ler açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 23:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: Tomarla Para Kazanıp Kimseye Faydası Olmayan Çok Sanatçı Var! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement