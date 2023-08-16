Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı - Son Dakika
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Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:11

Star TV'de Serap Paköz'ün sunuculuğunu yaptığı 'Gerçeğin Peşinde' programı, nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı. Programda faili meçhul cinayetler ele alınıyor ve kayıplar bulunuyordu.

Başarılı sunucu Serap Paköz'ün sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" programı nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER ELE ALINIYORDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu. Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezonda Star TV ekranında olmayacağı ortaya çıktı. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın yeni sezondaki akıbeti ise şimdiden merak konusu oldu.

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Serap Paköz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı - Son Dakika
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