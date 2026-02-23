Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık\'a tepki var

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın aşının kapalı, göbeğinin açık olduğu fotoğraf karesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Fotoğrafın ardından bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Paylaşımın altına, "Keşke insanların değerlerine saygı duysanız" şeklinde eleştiriler yazıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü şarkıcının başına taktığı şeyin başörtüsü olmadığını belirterek, yapılan eleştirilerin ölçüsüz olduğunu ifade etti.
