Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Burcu Binici, gönlünü basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül'e kaptırdı. Kendisinden 6 yaş küçük olan basketbolcuyla oyuncu, sevgilisiyle Bebek'te objektiflere takıldı.

ÖPMELERE DOYAMADILAR

Posta'da yer alan habere göre, 35 yaşındaki Burcu Binici ile 29 yaşındaki basketbolcu Muhammet Mustafa Baygül'ün birkaç haftadır beraber olduğu öğrenildi. Bebek'te romantik bir yemek yiyen ikili, mekandan çıktıktan sonra taksi beklemeye başladı. Ayrı ayrı araçlarla uzaklaşmaya hazırlanan ikili, vedalaşırken de birbirini öpücüklere boğdu.