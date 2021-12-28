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Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu - Son Dakika

Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu

28.12.2021 17:10

Oyuncu Burcu Binici, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile Bebek'te kameralara takıldı. Yemek yiyen ikili, vedalaşırken birbirini öpücüklere boğdu.

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Burcu Binici, gönlünü basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül'e kaptırdı. Kendisinden 6 yaş küçük olan basketbolcuyla oyuncu, sevgilisiyle Bebek'te objektiflere takıldı.

ÖPMELERE DOYAMADILAR

Posta'da yer alan habere göre, 35 yaşındaki Burcu Binici ile 29 yaşındaki basketbolcu Muhammet Mustafa Baygül'ün birkaç haftadır beraber olduğu öğrenildi. Bebek'te romantik bir yemek yiyen ikili, mekandan çıktıktan sonra taksi beklemeye başladı. Ayrı ayrı araçlarla uzaklaşmaya hazırlanan ikili, vedalaşırken de birbirini öpücüklere boğdu.

Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
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Burcu Binici, Basketbolcu, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu - Son Dakika
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