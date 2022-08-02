Pınar Deniz Hayranlarını Sevindiren Gelişme! - Son Dakika
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Pınar Deniz Hayranlarını Sevindiren Gelişme!

02.08.2022 15:02
Pınar Deniz Hayranlarını Sevindiren Gelişme!

Başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı 'Kod adı Avcı' olarak duyurulan gerilim-suç-mizah türündeki dizinin setinden ilk kareler geldi. İşte o kareler...

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner'in oturduğu 'Kod adı Avcı' adlı dizinin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı.

Başrolünü Pınar Deniz'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Deniz dışında Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

HİKAYESİYLE MERAK UYANDIRDI

Türkiye'nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merakla beklenen; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi yakında sadece Disney+'ta yerini alacak.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Pınar Deniz Hayranlarını Sevindiren Gelişme! - Son Dakika

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