Bayramda Ebru Yaşar Fırtınası! - Son Dakika
Üye Girişi

Bayramda Ebru Yaşar Fırtınası!

11.07.2022 01:00
Bayramda Ebru Yaşar Fırtınası!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kurban Bayramı'nın birinci günü Bodrum Vogue Otel'de sahne aldı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Yaşar, repertuarı ve sahne performansıyla unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı.

Sahnede şıklığı ve güzelliği ile kendisine hayran bırakan Ebru Yaşar "Bir bayramı daha hep birlikte sevenlerimizle sizlerle birlikte Bodrum'da karşılıyoruz… İnşallah nice sağlıkla, sıhhatle… Hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu, güzel bir bayram olsun inşallah" diyerek sahneden bayram mesajı verdi.

BİZE SAHNEDE OLMAK EN GÜZEL BAYRAM

Bayram sahneleri sizin için neyi ifade ediyor sorusuna Yaşar, "Bizler her bayramda ve özel günlerde hep sahnede olduğumuz için sevdiklerimizle de bayramlarda sahnedeyken kucaklaşmak, bizler için çok anlamlı. Ben evliliğimin ilk yıllarında ailemle geçirdim. Ama benim ailem tabii ki sevenlerim. Aynı zamanda hem ailem, hem sevenlerim. Şarkılarım ve dinleyicilerim, onlarla olduğum için ben sahnede olmaktan çok mutluyum. En güzel bayram bize sevdiklerimizle birlikte olup şarkılar söylediğimiz bayramlar" dedi.

BENİM HAYRANLARIM KALİTELİ VE VİZYONLU

Hayranlarının dört gözle yeni şarkı beklediği ve bunu sosyal medyada yapılan yorumlarda dile getirdikleri hatırlatılan Yaşar, "İnşallah çok seviyorum onları en güzelini vermek istiyorum. Benim dinleyicilerim şarkıların, saund ve müziklerin en güzelini hak ediyorlar. Hepsini çok kaliteli çok vizyonlu ve öngörülü buluyorum. En güzel şeyi inşallah tekrardan yapacağım. 1-2 şarkım var. Hemen ayırdım onları, bakalım ne zaman çıkar ne zaman oluşur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

BEN CANLIDAN YANAYIM

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun meslektaşları için konserlerinde playback okuduğunu söyleyerek "Ben canlıdan yanayım" eleştirisinde bulunduğu sorulan Yaşar, "Doğru söylemiş. Bazen zorunlu hallerde de yaptığımız zamanlar oldu. Bazen böyle hatırla gitmemiz gereken ya da orayı onurlandırmak işte söz verdiğimiz yerler vardır, hepimizin kendisinde olmuştur. Doğrudur çok geçmez, orada başka bir şey geçerlidir artık. Yani oraya gitmek orada olmak bulunmak işte, tokalaşmak birimize böyle sevgi ve güzel saygı iletmektir. Başka özel bir durumdur benim söylediğim ve Cengiz abinin söylemeye çalıştığı özel durum bu olabilir. Ama baştan sona playback hakikaten doğru geçmez kolay kolay" dedi.

YORUMLAR
500
Kozan'da yaşlılar bayram sevincini erken yaşadı Kozan'da yaşlılar bayram sevincini erken yaşadı Bayram günü kabusu yaşadılar: Otomobil yolda oynayan çocuğa çarptı Bayram günü kabusu yaşadılar: Otomobil yolda oynayan çocuğa çarptı
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bayramda Ebru Yaşar Fırtınası! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 01:04:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bayramda Ebru Yaşar Fırtınası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement