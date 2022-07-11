Bayramda Ebru Yaşar Fırtınası!

Sahnede şıklığı ve güzelliği ile kendisine hayran bırakan Ebru Yaşar "Bir bayramı daha hep birlikte sevenlerimizle sizlerle birlikte Bodrum'da karşılıyoruz… İnşallah nice sağlıkla, sıhhatle… Hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu, güzel bir bayram olsun inşallah" diyerek sahneden bayram mesajı verdi.

BİZE SAHNEDE OLMAK EN GÜZEL BAYRAM

Bayram sahneleri sizin için neyi ifade ediyor sorusuna Yaşar, "Bizler her bayramda ve özel günlerde hep sahnede olduğumuz için sevdiklerimizle de bayramlarda sahnedeyken kucaklaşmak, bizler için çok anlamlı. Ben evliliğimin ilk yıllarında ailemle geçirdim. Ama benim ailem tabii ki sevenlerim. Aynı zamanda hem ailem, hem sevenlerim. Şarkılarım ve dinleyicilerim, onlarla olduğum için ben sahnede olmaktan çok mutluyum. En güzel bayram bize sevdiklerimizle birlikte olup şarkılar söylediğimiz bayramlar" dedi.

BENİM HAYRANLARIM KALİTELİ VE VİZYONLU

Hayranlarının dört gözle yeni şarkı beklediği ve bunu sosyal medyada yapılan yorumlarda dile getirdikleri hatırlatılan Yaşar, "İnşallah çok seviyorum onları en güzelini vermek istiyorum. Benim dinleyicilerim şarkıların, saund ve müziklerin en güzelini hak ediyorlar. Hepsini çok kaliteli çok vizyonlu ve öngörülü buluyorum. En güzel şeyi inşallah tekrardan yapacağım. 1-2 şarkım var. Hemen ayırdım onları, bakalım ne zaman çıkar ne zaman oluşur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

BEN CANLIDAN YANAYIM

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun meslektaşları için konserlerinde playback okuduğunu söyleyerek "Ben canlıdan yanayım" eleştirisinde bulunduğu sorulan Yaşar, "Doğru söylemiş. Bazen zorunlu hallerde de yaptığımız zamanlar oldu. Bazen böyle hatırla gitmemiz gereken ya da orayı onurlandırmak işte söz verdiğimiz yerler vardır, hepimizin kendisinde olmuştur. Doğrudur çok geçmez, orada başka bir şey geçerlidir artık. Yani oraya gitmek orada olmak bulunmak işte, tokalaşmak birimize böyle sevgi ve güzel saygı iletmektir. Başka özel bir durumdur benim söylediğim ve Cengiz abinin söylemeye çalıştığı özel durum bu olabilir. Ama baştan sona playback hakikaten doğru geçmez kolay kolay" dedi.