Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR! - Son Dakika
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Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR!

09.10.2022 14:38
Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR!

İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra erkek arkadaşının kullandığı otomobille trafik kazası geçirdi. Guerra'nın cesedi göle uçan otomobilden çıktı. Kazadan sağ kurtulan sevgilisi ise gözaltına alındı.

İspanya genç oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trajik ölümüyle sarsıldı.

ARAÇ TERS OLARA SUYA GÖMÜLDÜ

Henüz gençliğinin baharında olan oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra ve sevgilisi Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu.

Araç ters olarak suya gömülürken otomobili kullanan sevgilisi kurtulurken ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlarken kazadan kurtulan ve ehliyeti olmayan Guerra'nın sevgilisi ise cinayetle suçlanıyor.

TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

Genç oyuncun ölüm haberinin ardından Aktörler ve Aktrisler Birliği taziye mesajı yayınladı:

"Aktrisin ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yatsın."

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

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Kaynak: Magazinkolik

İspanya, Tragger, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR! - Son Dakika
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