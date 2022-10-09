Olayla ilgili soruşturma başlarken kazadan kurtulan ve ehliyeti olmayan Guerra'nın sevgilisi ise cinayetle suçlanıyor.

Henüz gençliğinin baharında olan oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra ve sevgilisi Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR! - Son Dakika

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