Bebek'te Cinsel İlişkiye Girmişlerdi! Çarpıcı Gerçek! - Son Dakika
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Bebek'te Cinsel İlişkiye Girmişlerdi! Çarpıcı Gerçek!

01.06.2022 18:51
Bebek'te Cinsel İlişkiye Girmişlerdi! Çarpıcı Gerçek!

İstanbul Bebek sahilinde çekilen görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İki kişi, herkesin içinde cinsel ilişkiye girdi. Bebek Sahili'ndeki halka açık bölgede cinsel ilişkiye girdikleri için tutuklanan iki kişiden Ö.K.'nin Pakistanlı olduğu iddia edilmişti. Gerçek ortaya çıktı...

Bebek sahilinde öğle saatlerinde cinsel ilişkiye giren bir erkek ve bir kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada infial yaratan görüntü sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Görüntülerdeki şahısların gözaltına alındığı duyuruldu.

'HAYASIZCA HAREKET' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T adlı şahısların halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.

Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan(11); Şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından (8) kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

TÜRKİYE VATANDAŞLIĞINI SONRADAN ALMAMIŞ

Olayın ardından söz konusu iki kişiyle ilgili sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemini besleyebilecek birçok iddia paylaşıldı. Bunlardan biri de videodaki erkeğin Pakistanlı olduğu iddiası idi.

Olayın sosyal medyada yayılmasının hemen ardından konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada iki kişinin suç kaydı olduğu bilgisi yer aldı. Valilik kişilerin uyruklarıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Ancak İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin hazırladığı ifadelere bakıldığında, erkek Ö.K.'nin Çorum'un Sungurlu ilçesine kayıtlı olduğu görülebiliyor. Yani Ö.K. Türkiye vatandaşlığını sonradan almamış. C.M.T.'ye ait bilgide ise, aslen yabancı uyruklu olabileceği, fakat soyadının Türkçe olduğu görülüyor. C.M.T.'nin sığınmacı olduğunu gösteren bir kanıt da bulunmuyor.

Bebek'te Cinsel İlişkiye Girmişlerdi! Çarpıcı Gerçek!
Bebek'te Cinsel İlişkiye Girmişlerdi! Çarpıcı Gerçek!
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Bebek'te Cinsel İlişkiye Girmişlerdi! Çarpıcı Gerçek! - Son Dakika


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