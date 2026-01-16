Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu - Son Dakika
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu
16.01.2026 15:27
Geçen yaz nikah masasına oturan Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem çifti, dünyaya gelen oğulları Sarp Marco'yu kucaklarına aldı

Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçen yaz emekli basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de dünyaevine girmişti. Düğün sırasında 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Özdemir, anne oldu.

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Snob Magazin'in haberine göre; Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem, oğullarını geçen pazar günü kucaklarına aldı. Çiftin oğluna Sarp Marco adını verdiği öğrenildi. Sarp'ın 35. haftada dünyaya geldiği belirtildi.

İşte çiftin bebeklerine kavuştukları an;

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu
