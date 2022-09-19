Danla Bilic'ten Ayrılık Açıklaması - Son Dakika
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Danla Bilic'ten Ayrılık Açıklaması

19.09.2022 01:09
Danla Bilic'ten Ayrılık Açıklaması

Bebek'teki bir mekana girerken görüntülenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, aşk sorularına cevap verdi.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gece Bebek'deki bir mekana girerken görüntülendi.

Yazın başında tekrardan barıştığı Yusuf Engin ile tatil yapan Bilic, aşk soruları hakkında, "Çoktan bitti" yanıtını verdi. Ardından teşekkür eden fenomen, arkadaşları ile mekana girdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Danla Bilic, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danla Bilic'ten Ayrılık Açıklaması - Son Dakika

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