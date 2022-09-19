Yazın başında tekrardan barıştığı Yusuf Engin ile tatil yapan Bilic, aşk soruları hakkında, "Çoktan bitti" yanıtını verdi. Ardından teşekkür eden fenomen, arkadaşları ile mekana girdi.

Kaynak: Snob Magazin

Danla Bilic, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Danla Bilic'ten Ayrılık Açıklaması - Son Dakika

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