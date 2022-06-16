Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu - Son Dakika
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Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu

16.06.2022 19:21
Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro üçüncü kez anne-babalık sevinci yaşadı. İşte bebeğin ismi ve ilk fotoğrafı...

Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve model eşi Patricia Callegro üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyordu.

36 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz ocak ayında üçüncü kez baba olacağını açıklamıştı.

DOĞUM GÜNÜNDE BABA OLDU

Fernando Muslera, 36'ncı yaş gününde üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşadı.

"AİLEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Doğum sonrası eşi ve oğlu Dominique ile çekilmiş karesini paylaşan Muslera, "Doğum günümde çok güzel bir haber aldım. Ailemi çok seviyorum. Güzel dilekleriniz için sizlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kailash ve Tiziana adında iki çocuğu olan çift, Ocak 2016'da Urugay'da dünyaevine girmişti.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Fernando Muslera 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Uruguay Montevideo Wanderers takımının altyapısında kalecilik yaptı. Daha sonra aynı takımda profesyonel olarak kariyerine devam etti. Kısa süre içinde yıldızı parlayan sporcuya İtalyan takımı olan Lazio'dan teklif geldi. Spor kulübüyle 3 milyon euro'ya anlaşarak takıma transfer oldu. Fakat Muslera ilk sezon oynanan maçlarda çok az yer alabildi. Fakat 2. sezon maçlarda büyük başarılar elde ederek takımını İtalya Kupası zaferine taşıdı.

Oynanan farklı maçlarda kendini gösteren Muslera pek çok ödüle layık görüldü. 2010 yılı IFFHS tarafından dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi. Fernando Muslera 2011-2012 sezonu öncesi 6.750.000 euro'luk bir ücretle Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan ve onlarca kupa kazanan Muslera'nın sözleşmesi 2024'de sona erecek.

Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu
Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu
Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu
Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu
Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu

YORUMLAR
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Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı Fernando Muslera üçüncü kez baba oldu Fernando Muslera üçüncü kez baba oldu
Kaynak: Snob Magazin

Galatasaray, Muslera, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bebekleri Dünyaya Geldi! Böyle Duyurdu - Son Dakika

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