Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarının merakla beklediği "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika
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Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarının merakla beklediği "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı

22.06.2022 09:35

TV ekranlarının unutulmaz yapımı Behzat Ç. yeni versiyonuyla yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı ve Blu TV ekranlarında yayınlanacak "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" adlı dizinin ilk tanıtım videosu da yayınlandı.

Daha önce Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Ayça Eren, Seda Bakan, Nejat İşler ve Canan Ergüder gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Behzat Ç. yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. BluTV'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

İlk duyurusunun yapılmasıyla sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' adlı yeni orijinal içerikte usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nden merakla beklenen ilk tanıtım geldi. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı

BEŞİKÇİOĞLU: AYNI KADRO OLACAK

Geçtiğimiz hafta ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin aynı kadro ile devam edeceğini söyleyerek "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" demişti.

Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
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Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform! Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform!

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Fatih Artman, BluTV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarının merakla beklediği 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarının merakla beklediği "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika
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