Bektaşiliği benimseyen Kadir Doğulu: Bana derviş derler, bu makam bize hediye edildi - Son Dakika
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Bektaşiliği benimseyen Kadir Doğulu: Bana derviş derler, bu makam bize hediye edildi

07.04.2022 08:31
Bektaşiliği benimseyen Kadir Doğulu: Bana derviş derler, bu makam bize hediye edildi

Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ün Bektaşiliği benimsediğine dair haberler yayınlanmıştı. Doğulu konuyla ilgili bir soruya "Bu havası atılacak bir şey değil. Bize bu makam hediye edildi" diye yanıt verdi.

Eşi Neslihan Atagül ile aynı dizide rol alacak olan Kadir Doğulu'nun Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ortaya çıkmıştı. Kadir Doğulu sorular üzerine "Arkadaşlar, beni tanıyanlar zaten bana 'Derviş' derler. Bir nedeni olabilir mi? Bana diyorlar ben demiyorum. Ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar" demişti.

"BU BİR MAKAM"

Kadir Doğulu benzer sorular üzerine yeni açıklama yaptı. Doğulu açıklamasında şunları söyledi:

"Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam."

"HANEMİN KAPISI YOK EŞİĞİ VAR, HERKESE AÇIK"

Doğulu, daha fazla bilgi almak isteyen gazetecileri evine çağırarak, "Gelin haneme. Hanemin kapısı yok eşiği var. Herkese kapımız açık" dedi.

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Son Dakika Magazin Bektaşiliği benimseyen Kadir Doğulu: Bana derviş derler, bu makam bize hediye edildi - Son Dakika


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