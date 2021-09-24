Belediye Başkanı eşiyle birlikte aşkla pekmez kaynattı

Denizli'nin Baklan ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, eşiyle birlikte geleneksel yöntemlerle yerel üzüm çeşitlerini bir araya getirip pekmez kaynattı.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ve eşi Ayşe Gülsever, yerel çeşitlerden oluşan ürünlerini hasat etti. Üzümlerden bir kısmını kurutmalık olarak değerlendiren Belediye Başkanı Gülsever ve eşi pekmez yapmak için eşiyle yoğun bir mesai harcadı.

Üzümün şırasını çıkardıktan sonra kazanlarda odun ateşinde pekmez kaynatan Başkan Gülsever, atalarından kalma yerel çeşit üzümden elde ettiği pekmezin şifa kaynağı olduğunu söyledi. Saatlerce kazanlarda kaynattıkları pekmezin yapımının çok meşakkatli olduğunu söyleyen Gülsever, "Önce üzümleri sıkıyoruz, ardından kazanda içinde kalan üzüm parçalarını saatlerce kaynatıp köpüğü ile atılıyor ve içerisine özel toprak dökerek farklı bir kazanda saatlerce kaynatılıyor. 6 saat süren zorlu bir mesai ile pekmez oluyor" dedi.

Eşi Ayşe Gülsever ise, her yıl Eylül ayında pekmez yaptıklarını belirterek, "Meşakkatli bir iş ama keyifli" diye konuştu. - DENİZLİ