Belma Belen kimdir? Belma Belen kaç yaşında ve nerelidir? Belma Belen mesleği nedir? Belma Belen biyografisi!

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BELMA BELEN KİMDİR?

Belma Belen, 17 Nisan 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen İzmirli olan Belma Belen ilk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini de Ankara'da tamamlamıştır. Belen, Üniversite eğitimden sonra sunuculuk ve spikerlik eğitimi almıştır. Belma Belen, ilk olarak Flash TV'de daha sonra ise TGRT Haber kanalında program sunuculuğu görevini yapmıştır. Belma Belen, Beyaz TV'de her hafta "Geziyoruz" programıyla seyircisi ile buluşmaktadır. Belma Belen mesleği, sunucu ve spikerliktir.

Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Belma Belen'in Instagram'da 47 bin takipçisi bulunuyor. Instagram hesabına "@belma_belen" adresinden ulaşabilirsiniz.