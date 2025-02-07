'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a Faik Öztürk'ten yanıt - Son Dakika
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'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a Faik Öztürk'ten yanıt

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Şarkıcı Safiye Soyman, katıldığı bir programda uzun yıllardır beraber olduğu Faik Öztürk hakkında çarpıcı açıklamalar yaparak 'Faik'i ben yarattım. Ben olmazsam biter' demişti. Faik Öztürk bu iddialara cevap verdi.

07.02.2025 11:54
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Şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında şaşırtan sözler sarf etmişti. Öztürk'ten Soyman'a yanıt geldi.

Sunucu, Soyman'a Faik Öztürk'ün daha önce "Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım ben çalışmasam da hayatıma devam ederim" sözlerini hatırlatınca Soyman, "Faik'i ben yarattım. Ben olmazsam biter. Sıradan bir işletmeciydi, restoran sahibiydi. Benimle beraber 'Faik' oldu. Ben varsam Faik var!" demişti.

'Ben olmasam Faik biter' demişti... Safiye Soyman'a Faik Öztürk'ten yanıt

"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Faik Öztürk aynı programda Soyman'ın sözlerine "25 yılda hiçbir zaman Safiye Hanım'ın boynunu öne düşürecek ne bir saygısızlığım oldu ne de bir sevgisizliğim oldu. Ben öyle bir kelime dediğimi hatırlamıyorum. 10-15 yıl önce söylediğimi söylüyorlar ama o kelime kötü, hakaret içerikli bir kelime de değil. Öyle bir kelime de kullanmadım.

"ONUN SAYESİNDE ŞÖHRET OLDUM"

Safiye'nin söylediğine gelirsek de tabii ki sebep olan Safiye'nin medyatik şöhretli bir hanımefendi. Tabi ki insanlara birileri sebep olacak. Ben Safiye Hanım sayesinde şöhret oldum, tanındım ama bunun şımarıklığını hiç yaşamadım. Yolda kim görse boynuma sarılıyor. Ben normal halktan bir insanım" diye yanıt verdi.

\'Ben olmasam Faik biter\' diyen Safiye Soyman\'a Faik Öztürk\'ten yanıt

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Son Dakika Magazin 'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a Faik Öztürk'ten yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • A R:
    Soytarılar. 41 7 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bazı kişilerde başınıza ne gelirse gelsin bir türlü bir kalıba oturmaz bunlarda kaç yaşına gelirse gelsin veya başına ne gelirse gelsin bir türlü oturmadılar belki gündemden düşmemek için yapıyorlar ama servetlerinin hiç bir iş yapmadan da kendilerine yeteceğini düşünüyorum. Gerek yok bir birinizi aşalamanıza 34 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sağlam Oyuncu Bunlar 30 1 Yanıtla
  • Mustafa Karakoç:
    ülke için çok önemli bir konu. lutfen dikkatli okuyun 24 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    2 egolu tutustu kavgaya 20 3 Yanıtla
  • Burhan Yerlikaya:
    yüce Allah yaratır dinsiz dinsiz konuşuyor yine kendine bir şey sanıyor hepimiz bir hiçiz bunu da anlamadım ben 7 15 Yanıtla
  • Chen Medya :
    ikiside yan yana degilmi neden tv den birbirine yanıt veriyor 22 0 Yanıtla
  • Apple User:
    adamsın bravo 8 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Gùndem de Palma hastalìgì..ya siz olsanìz ne our olmasanìz ne olur.. òzelliginiz ne ne ùretirsiniz line memlekete ne fafdanìz var sìradan insanlarsìnìz ekranlarda azìcìk doc yaptìnìz o kadar 7 2 Yanıtla
  • Soner Ateş:
    faik bey'e bravo 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a Faik Öztürk'ten yanıt - Son Dakika
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