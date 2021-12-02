"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?

Kanal D ekranında yayınlanan Yargı dizisi o kadar farklı ve etkileyici bir hikaye sunuyor ki, pazar akşamları milyonlarca izleyici heyecanla yeni bölümü bekliyor.

5 Aralık Pazar akşamı da yine ekranda çok dikkat çeken sahneler izleyeceksiniz. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ikilisinin başrolünde yer aldığı dizide, son dönemde öne çıkan bir diğer isim ise Engin karakterini canlandıran Onur Durmaz oldu.

ENGİN DURMUYOR

Genç oyuncu, hikayede o kadar kritik bir noktaya geldi ki, kimse en başında bunu tahmin edemezdi. Onur Durmaz'ın başarılı bir oyunculuk sergilemesi de karakterin hikayenin merkezine yerleşmesine yardımcı oldu.

Engin, artık yeni bir dönemi başlatıyor. "Ben tek siz hepiniz…" İşte bu sözleri 12. yeni bölümde izleyeceksiniz. Düşmanlarına karşı yeni planlar ve entrikalar hazırlayan Engin, hapiste bile rahat durmuyor… Engin'in yapacakları ise Ilgaz ve Ceylin'i derinden etkileyecek.

Bir de Nergis Öztürk'ün canlandırdığı avukat Seda karakterinin hikayeye katılması geçen hafta dikkatleri çekti. Oyuncu, Engin'in avukatı konumunda ve yeni gelişmeler de Yargı dizisinin hayranlarını çok etkileyecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çınar dört bir koldan sıkışıyor! Ceylin ve Ilgaz hastane davasının peşine düşmüşken bütün olaylar birbirine karışır.

Çınar, Merdan tarafından sert bir dille uyarılırken Pars ve Neva cephesinde de durumlar kötüdür.

Eren ise bir aile dramının içine düşmüştür. Engin intikam planından vazgeçmezken, Çınar'ı sıkıştırmaya devam eder.