Üye Girişi
"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi? - Son Dakika

"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?

02.12.2021 15:30
"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?

Son yılların en iyi dizilerinden biri olan Yargı dizisi 5 Aralık Pazar günü yayınlanacak 12. bölüm fragmanıyla izleyicilerin heyecanını daha da çok artırdı. Dizi hayranları senaryosundan, müziklerine, sahne geçişlerine ve oyunculuk performanslarına kadar her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyor

Kanal D ekranında yayınlanan Yargı dizisi o kadar farklı ve etkileyici bir hikaye sunuyor ki, pazar akşamları milyonlarca izleyici heyecanla yeni bölümü bekliyor.

5 Aralık Pazar akşamı da yine ekranda çok dikkat çeken sahneler izleyeceksiniz. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ikilisinin başrolünde yer aldığı dizide, son dönemde öne çıkan bir diğer isim ise Engin karakterini canlandıran Onur Durmaz oldu.

ENGİN DURMUYOR

Genç oyuncu, hikayede o kadar kritik bir noktaya geldi ki, kimse en başında bunu tahmin edemezdi. Onur Durmaz'ın başarılı bir oyunculuk sergilemesi de karakterin hikayenin merkezine yerleşmesine yardımcı oldu.

Engin, artık yeni bir dönemi başlatıyor. "Ben tek siz hepiniz…" İşte bu sözleri 12. yeni bölümde izleyeceksiniz. Düşmanlarına karşı yeni planlar ve entrikalar hazırlayan Engin, hapiste bile rahat durmuyor… Engin'in yapacakları ise Ilgaz ve Ceylin'i derinden etkileyecek.

Bir de Nergis Öztürk'ün canlandırdığı avukat Seda karakterinin hikayeye katılması geçen hafta dikkatleri çekti. Oyuncu, Engin'in avukatı konumunda ve yeni gelişmeler de Yargı dizisinin hayranlarını çok etkileyecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çınar dört bir koldan sıkışıyor! Ceylin ve Ilgaz hastane davasının peşine düşmüşken bütün olaylar birbirine karışır.

Çınar, Merdan tarafından sert bir dille uyarılırken Pars ve Neva cephesinde de durumlar kötüdür.

Eren ise bir aile dramının içine düşmüştür. Engin intikam planından vazgeçmezken, Çınar'ı sıkıştırmaya devam eder.

Ben tek siz hepiniz! En genç kötü adam durdurulabilecek mi?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Ben tek siz hepiniz!' En genç kötü adam durdurulabilecek mi? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk 15:25 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Zemin katı depoya çevirmişler, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar 14:43 Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Zemin katı depoya çevirmişler, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!
12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
15:30 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:24 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk
15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!
15:21 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü
15:11 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti
15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz
15:01 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:30
Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı! Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı!         
15:25
Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı         
15:22
Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü         
14:36
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:39:35. #1.12#
SON DAKİKA: "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement