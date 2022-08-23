Berdan Mardini Söyledi Dj Eren AB Remixledi - Son Dakika
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Berdan Mardini Söyledi Dj Eren AB Remixledi

23.08.2022 19:56
Berdan Mardini Söyledi Dj Eren AB Remixledi

Berdan Mardini, İbrahim Tatlıses'in 1979 yılında seslendirdiği 'Ayağında Kundura' şarkısı için stüdyoya girdi. Yeniden seslendirdiği şarkıyı dünyaca ünlü DJ Eren AB'nin remixlemesiyle müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Mardini, şarkısını kliplendirmeyi de ihmal etmedi.

Nostaljik bir klibe imza atan Berdan Mardini, 80'lerin modası olan kostümler giyerek çektiği klip sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

Maslak'ta bulunan 709 Yapım stüdyosunda gerçekleştirdiği klip çekimi sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Mardini, "80'lerde çocuklu yaşlardaydım, benim gençliğim 90'larda çekti doğrusu ama şu kostümleri giydiğimde kendimi yeşilçam filmlerinde gibi hissettim." dedi.

Şarkının son halini İbrahim Tatlıses'e dinlettiğini ifade eden Mardini, "İbrahim abi çok beğendi. Onun onayı olmadan bu şarkıyı çıkarmazdım. Onunda içine sinmesi beni çok mutlu etti. İmparatora saygım ve sevgim tartışılmaz biliyorsunuz. Birde şarkının DJ Eren AB'nin elinden geçmesi bambaşka bir hava yarattı." dedi.

Ağustos'un son haftası şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Mardini, oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti.

Mardini Kozmetikle ilgili Kasım ayında büyük bir lansman gerçekleştirerek markasını tanıyacağını ifade eden Berdan Mardini, "Kendimden emin ve sağlam adımlarla yapıyorum hazırlığımı. Yurt dışı görüşmelerimizi de hemen hemen sonlandırdık. Numuneleri göndererek gerekli siparişleri aldık. Özellikle ABD, İngiltere ve Arap ülkelerine ihracat gerçekleştireceğiz. Bunun mutluluğu tarif edilemez arkadaşlar." dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Avrupa Birliği, Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini Söyledi Dj Eren AB Remixledi - Son Dakika

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