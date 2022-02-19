Berdan Mardini "İlişkimi Göz Önünde Yaşamak İstemiyorum"

Mardini, "Etkileşimi harika oldu. Orhan baba da ilk dinlediğinde çok başarılı buldu." dedi. Sosyal medyadan paylaştığı tekstil atölyesinde çalışanların kendi şarkısını seslendirdiği hatırlatılan Berdan Mardini, "Arkadaşlar o görüntüdeki tekstil atölyesi, bundan 25 yıl önce benim çalıştığım tekstil atölyesi. Avcılar Firuzköy de hatta. Eskiden orada tekstil makinasında overlok yaparken Orhan Gencebay'ın, Müslüm Gürses'in, İbrahim Tatlıses'in şarkılarını dinler motive olurduk. Şimdi aynı atölyede benim seslendirdiğim şarkıları dinleyerek motive oluyorlar. Dejavu oldum resmen. İnanılmaz duygulandırdı ve mutlu etti bu durum beni" dedi.

'Sevgililer gününü nasıl geçirdiniz?' sorusuna da içtenlikle cevap veren Mardini, "Çalışarak geçirdim ama hayatınız da birisi var mı diye sormak istiyorsanız evet var ama artık göz önünde olmak istemiyorum bu konuyla ilgili nazara geliyorum sonra" dedi.

Berdan Mardini kimdir?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuvar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Çift 2021 yılında boşandılar.