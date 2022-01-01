Beren Saat ve Kenan Doğulu dudak dudağa!

Kenan Doğulu, yılbaşı gecesi Antakya Expo Alanı Amfi Tiyatro'da sahne aldı.

Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Doğulu, bir ara sahneye eşi Beren Saat'i davet etti.

Doğulu, sahnede eşi Beren Saat'i böyle öptü.

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile lunaparkta çekilmiş bir başka aşk pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

"BEN BİHTER ZİYAGİL DEĞİLİM"

Öte yandan ünlü oyuncu Beren Saat, Gain'de Mirgün Cabas'ın konuğu oldu. Bir dönem Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi.

ALBÜM MÜJDESİ VERDİ

Eşi Kenan Doğulu ile 2021'de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

KARARINI VERDİ

Netflix platformunda yayınlanan Atiye'den de bahseden Saat, özgürlüğe alıştığını artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini belirtti.