Bergen Filmine Engel! Bergen Kimdir, Neden Öldü? İşte Yanıtı - Son Dakika
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Bergen Filmine Engel! Bergen Kimdir, Neden Öldü? İşte Yanıtı

05.03.2022 13:26
Bergen Filmine Engel! Bergen Kimdir, Neden Öldü? İşte Yanıtı

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı 'Bergen' filmi dün vizyona girdi. Filmin Adana Kozan'da yapılması planlanan galası belediye tarafından engellendi. Galanın yapılacağı sinema salonuna çevik kuvvet ekibi gönderildi. İşte yaşananların perde arkası...

Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesini konu alan 'Bergen' adlı film dün vizyona girdi.

FİLMİ YAYINLAMAKTAN VAZGEÇTİLER

Film vizyona girerken ilginç olaylar yaşandı. Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı MHP'li belediyenin olduğu Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti. Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor.

"ÖYLE UYGUN GÖRÜLDÜ"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a filmi yayınlamaktan neden vazgeçtiklerini sordu. Özgan, Işık'ın bu sorusuna, "Öyle uygun görüldü" yanıtını verdi.

BERGEN KONUSU NEDİR?

Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesi salonlarda seyircinin karşısına çıkıyor.

BERGEN KİMDİR?

Bergen'in asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Bergen, 16 Temmuz 1960 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966 yılında annesiyle Ankara'ya yerleştiler. Sanatçı, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalışmak zorunda kaldı. 1977 yılına gelindiğinde eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi. Daha sonra Bergen, kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

BERGEN NASIL ÖDÜ?

Bergen, 1989 yılının Nisan ayında kocası Halis Serbest'den resmen boşandı. Ünlü şarkıcı Haziran 1989 yılında sahnelere dönüşünü, son albümü olan 'Yıllar Affetmez' ile yapmıştı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gecesinde Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.

Bergen Filmine Engel! Bergen Kimdir, Neden Öldü? İşte Yanıtı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bergen Filmine Engel! Bergen Kimdir, Neden Öldü? İşte Yanıtı - Son Dakika


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