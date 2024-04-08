Bergüzar Korel, Hayatıyla İlgili Takıntılarını Anlattı - Son Dakika
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Bergüzar Korel, Hayatıyla İlgili Takıntılarını Anlattı

Bergüzar Korel, Hayatıyla İlgili Takıntılarını Anlattı

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, katıldığı programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Korel, küçükken voleybolcu olmak istediğini ancak belini sakatladığını ve voleybol hayatının sona erdiğini söyledi. Ayrıca Korel, takıntıları hakkında konuşarak kimseye dokunmayı sevmediğini, uçağa binmeden önce story paylaşmadığını ve bazı oyunlarda hep aynı çamaşırı giymesi gerektiğini belirtti.

08.04.2024 23:09
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Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, katıldığı programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Takıntılarını anlatan Korel'in o anları güldürdü.

"Küçükken ben voleybolcuydum"

Korel, "Küçükken ben voleybolcuydum, antrenmandan önce uzun eşek oynadım, belimi sakatladım. ve voleybol hayatım bitti.

Uzun boyluların böyle bir sıkıntısı oluyor sırt ağrısı gibi... Ben voleybolcu olsam hayatım nasıl olurdu diye hep düşündüm." dedi.

Takıntıları hakkında konuşan Korel, şunları belirtti:

"Takıntılarım var"

"Takıntılarım var. Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam. Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse son hikayesi buydu diye haber olmasın isterim.

Story yokken de havalimanındaki kameralara bakıyordum, son geçişe. Mesela 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor. Onu bulamazsam biterim.

Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Bergüzar Korel, Hayatıyla İlgili Takıntılarını Anlattı - Son Dakika

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