Bergüzar Korel Kızıyla Keyifli Anlarını Paylaştı! - Son Dakika
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Bergüzar Korel Kızıyla Keyifli Anlarını Paylaştı!

09.03.2022 23:28
Bergüzar Korel Kızıyla Keyifli Anlarını Paylaştı!

Londra'ya yerleşen oyuncu Bergüzar Korel minik kızı Leyla ile fotoğrafını paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel, bu evliliğini 3 de çocukla taçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, minik kızı Leyla ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Bergüzar Korel, "Kızlara pembe giydirmek bence çok cinsiyetçi" başlığıyla paylaştığı fotoğrafın altına şu notu yazdı:

Ama kendi zevkine göre full siyah kahve ve gri giydirmek aşırı feminist! Hı hı canım evet sen de haklısın. İster prenses ol kızım ister kovboy, ister tütüyle dolaş bale yap, ister kamyonla kepçeyle inşaat. Hayallerinin de özgürlüğün de rengi sensin. Sen en güzel renklerin ta kendisisin.

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Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Instagram, England, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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