Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatil sezonunu erken açan Korel, denizden verdiği ilk pozu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

GÜNEŞ BANYOSU YAPTI

Instagram hikâyesine koyduğu karede denizden yeni çıkmış haliyle görülen güzel oyuncu, not olarak da esprili bir yorum bıraktı: "Peynir tanesi olarak iki gün önce denize düştüm." Bu içten ve mizahi paylaşım, hayranlarının yüzünü güldürmeye yetti.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren Korel, mutlu evliliğinden üç çocuk sahibi: Ali, Han ve minik Leyla. Çocuklarını gözlerden uzak, sade bir yaşam içinde büyütmeyi tercih eden Korel, sosyal medyada ise oldukça aktif.