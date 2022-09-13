Berk Oktay'ın Eski Eşinden Şok Eden Açıklamalar

Merve Şarapçıoğlu, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katıldı. Berk Oktay'ın evlendiği gün açıklamalar yapan eski eş, bomba bir iddia da bulundu.

BERAAT ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Berk Oktay ile iki yıllık olaylı boşanma davaları Şubat 2020'de sona eren Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyada oyuncunun uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanmış, 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı.

Bu suçlamayı kabul etmeyen ünlü isim açıklamasında davadan beraat ettiğini duyurmuştu.

"ROL ARKADAŞIYLA İLİŞKİSİ VARDI"

Şarapçıoğlu son açıklamasında ise şunları söyledi:

"Ben çok şık bir şekilde boşanmak istedim ama olmadı. Çünkü şiddet gördüm, aldatıldım. Berk'le evliyken aldatılma olayını fark edince boşanmak istedim. Berk Bey'in ve Yıldız Hanım'ın evliliğine gölge düşürmek istemiyorum kesinlikle, ama bir şeyler oldu.

Berk, 'Savaşçı' dizisini çekiyordu ve rol arkadaşı Yıldız Hanım'dı. Biz evliyken Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilişkisi vardı. Bana tesadüfen 8 Eylül gibi gün verildi, 10 Eylül'de düğünleri vardı. Eğer mahkeme yakın bir tarihe koymasaydı ağzımı açmazdım."

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Merve Şarapçıoğlu ilk ve orta öğreniminin ardından, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2010 yılında tanıştığı oyuncu Berk Oktay ile 2016 yılında evlenmişti. İkili, 2020'de boşandı.