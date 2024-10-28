Berkay Bursa\'da Cumhuriyet Bayramı Konseri Verdi

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CUMHURİYET'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay, Bursa'da sahne aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay, Bursa'da sahneye çıktı. Berkay, Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki konserde, DJ Uğur Başaran'ın gösterisinin ardından çıktığı sahnede, kendisini bekleyen hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. 'İnanırım' şarkısıyla konserine başlayan Berkay, 'Gel gel' ve 'İki Hece' adlı şarkılarıyla coşturdu. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi de gecede 1'inci yılını kutlarken, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Berkay'a gecenin anısına çiçek verdi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,