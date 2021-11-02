Berna Berkman Medusa oldu

Ünlü model Berna Berkman, Halloween Partisi için Medusa'yı canlandırmayı tercih etti. Lofficiel Rusya dergisinin ekim ayında kapak fotoğrafı seçilen Berkman'ın sıra dışı tarzı dillerden düşmüyor. Modelin, Audrey Hepburn'ü canlandırdığında zarafeti ve benzerliğiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Şimdi de sosyal medya hesabında paylaştığı Medusa fotoğrafları çokça beğeni topladı ve Halloween'ın en çok konuşulan kostümü oldu. Medusa, Yunan Mitoloji'sinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavardır.