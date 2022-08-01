Fernandes'in Olaylı Gecesi

Çıkışta gazetecilerin olduğundan habersiz olan futbolcu, 5 kadınla mekandan çıktığı sırada patlayan flaşlarla şok oldu.

Fernades'in yanında bulunan bir şahıs, gazetecilere görüntü almaması için engel oldu. Küfürler ve tehditler savuran şahıs, "Çekmeni istemiyorum. Ben menajeriyim sana çektirmeyeceğim" dediği sırada Beyaz tv muhabiri Mustafa Ağdağ'a saldırdı. Arkadaşının muhabire saldırdığını gören Fernandes, koşarak Mustafa'ta yumruk attı.

Yüzünden ve kolundan yaralanan muhabir, hemen polise haber verdi. Olay yerinden hemen kaçarak giden Fernandes ve arkadaşları, muhabiri darp ederek olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Olay yerine gelen polis hemen rapor tuttu. Muhabir Mustafa, önce ifade verdi. Sonra da darp raporu aldı. Polis şimdi her yerde Fernandes ve arkadaşlarını arıyor.