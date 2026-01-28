Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz\'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
28.01.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 yılının ilk günlerinde Kanal D'de yayın hayatına başlayan Beyaz'la Joker yarışma programı reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu program reytinglerde geride kalınca fatura yönetmene kesildi. İşine son verilen yönetmen Ahmet Zafer Demirci, "An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor" dedi.

Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştuğu Beyaz'la Joker programıyla heyecanlı bir dönüş yaptı. 3 milyon TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken yarışma, iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde gerilerde kaldı.

PROGRAMIN REYTİNGLERİ İSTENEN BAŞARIYI YAKALAYAMADI

Reytinglerin beklentiyi karşılamaması, programda kriz yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından, Beyaz'la Joker'in yönetmeni Ahmet Zafer Demirci'nin programla yollarının ayrıldığı öğrenildi.

YÖNETMENLE YOLLAR AYRILDI

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince adeta kriz çıktı. Programın faturası ise yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi. Demirci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; "An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyazıt Öztürk, Televizyon, Yönetmen, Kanal D, Magazin, Joker, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    sen show men adamsın yapma böyle yarışma 50 5 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    okuduğunu anlasan bir de 33 0
    Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    ben bu programı beyaza yakıştıramadım kimin gittiği ne yaptığı değil program Beyazıt in sanki kendini parcalamasina benziyor 12 1
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    penguen medya sona az kalındı bekleyin 17 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yönetmen ne alaka 18 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Ben programı Pazar akşamları ailem ile birlikte izliyorum. Beyazın performansı güzel gülerek bilgi programı izliyoruz sıcak eğlenceli bence olmuş, hem bu izlenme olayını kim takip ediyor kim karar veriyor ne kadar güvenilir. Benim çevremde herkez izliyor ve seviyor bence programı olduğu için çekemeyenler var çünkü alış olunan yarışma programlarından faklı gülüyoruz eğleniyoruz. 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:01:02. #7.11#
SON DAKİKA: Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.