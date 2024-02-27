Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, bir ay önce beyin kanaması geçirdi. Peş peşe iki ameliyat olan Tanrıöğen'in iyileşme süreci yavaş ilerlediği için dizideki rolüne Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Tanrıöğen'in rahatsızlığından dolayı zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı ileri sürüldü.

İSİMLERİ UNUTUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmek zorunda kaldı.

SETTAR TANRIÖĞEN YERİNE AHMET MÜMTAZ TAYLAN GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Settar Tanrıöğen'in oynadığı Abdullah'tan hamile olduğunu söyleyen Alev herkesi şaşkın çevirmişti. Dizide Abdullah'ın koronvirüse yakalandığı için karantinada olduğu söylenirken Gold Film'den dün açıklama geldi. Tanrıöğen'in kadroya veda ettiği belirtilen açıklamada "Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır" denildi.