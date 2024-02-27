Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı - Son Dakika
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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı

Geçirdiği beyin kanamasından sonra peş peşe iki ameliyat olan ve başrol olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen'in geçici hafıza kaybı yaşadığı ve senaryo ile oyuncu isimlerini unuttuğu ortaya çıktı.

27.02.2024 10:50
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, bir ay önce beyin kanaması geçirdi. Peş peşe iki ameliyat olan Tanrıöğen'in iyileşme süreci yavaş ilerlediği için dizideki rolüne Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Tanrıöğen'in rahatsızlığından dolayı zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı ileri sürüldü.

İSİMLERİ UNUTUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmek zorunda kaldı.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı

SETTAR TANRIÖĞEN YERİNE AHMET MÜMTAZ TAYLAN GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Settar Tanrıöğen'in oynadığı Abdullah'tan hamile olduğunu söyleyen Alev herkesi şaşkın çevirmişti. Dizide Abdullah'ın koronvirüse yakalandığı için karantinada olduğu söylenirken Gold Film'den dün açıklama geldi. Tanrıöğen'in kadroya veda ettiği belirtilen açıklamada "Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır" denildi.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı

Settar Tanrıöğen, Sanat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar: holywood yıldızı bu dayı kadar ünlü değildir :) 2 0 Yanıtla

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