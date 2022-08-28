Taştan ve arkadaşları otomobilden inerken araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Beykoz ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın kullandığı ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden Taştan aracını emniyet şeridine çekti.

Kaynak: DHA

Marmara, Tragger, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili seyir halindeyken alev topuna döndü - Son Dakika

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