Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili seyir halindeyken alev topuna döndü - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili seyir halindeyken alev topuna döndü

28.08.2022 14:20

İstanbul Beykoz'da dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev alev yandı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Beykoz ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın kullandığı ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden Taştan aracını emniyet şeridine çekti.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Taştan ve arkadaşları otomobilden inerken araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev aldı
Harun Taştan
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Kaynak: DHA

Marmara, Tragger, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili seyir halindeyken alev topuna döndü - Son Dakika

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