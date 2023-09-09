Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika

Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci yıllar sonra bir araya geldi

Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci yıllar sonra bir araya geldi
Son Güncelleme: 09.09.2023 12:14

2006 senesinde yayınlanan Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan Ceyda Düvenci ve Bergüzar Korel, 14 yıl sonra bir araya geldi.

2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve başrolünü Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci ile Tardu Flordun'un paylaştığı Binbir Gece dizisi izleyicileri ekrana kilitlemişti. Dizinin 2 başarılı kadın başrol oyuncusu yıllar sonra bir araya geldi.

"UZUN ZAMAN SONRA DOSTLARLA HARİKA BİR GECE"

Yıllar önce dizide rol alan Düvenci ve Korel dün akşam Kenan Doğulu'nun konserinde buluştu. Gece boyunca aynı masada eğlenen ikili, yan yana çektirdiği fotoğrafı da Instagram hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Düvenci paylaşımında "Uzun zaman sonra dostlarla harika bir gece. Ne çok dost özlemişim. Dostlarım sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. İkilinin paylaşımında sonra yıllar önceki halleriyle yeni imajları karşılaştırıldı. İkilinin yıllara rağmen aynı kalmaları dikkat çekti.

Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra buluştu
Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra buluştu
Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra buluştu
Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra buluştu
Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra buluştu

Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binbir Gece dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika
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