Binnur Kaya, Yalı Çapkını\'ndan ayrılıyor

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncularından Binnur Kaya, senaryo gereği projeden ayrılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. sezonda dahil olduğu dizide Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak gelen oyuncu, ilerleyen bölümlerde veda ediyor. Değişiklik yapılmazsa 7 Haziran'da sezon final yapması planlanan dizide Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor.
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Estetikliler kervanına katılan Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde yüz ve boyun gerdirme ameliyatı oldu. Eren'in işlemler için 800 bin TL ödediği ortaya çıktı.
Daha önce güzelleşmek için anne sütü içen ve yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Selen Görgüzel, bu sefer de yüzünü gerdirip göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdı.
Geçen aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, çekilen bir video mesajda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıntılar hakkında ise bilgi verilmedi.
Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Öztan'ın oğlu, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ofis çalışanları zam isteyince müdürleri Hayati, stajyer olarak Hüseyin'i işe alır. Hüseyin'in yapay zeka ile işleri hızlıca halletmesi sonucu Hayati herkesi işten çıkarır. Ancak patron İbrahim'in gelmesiyle işler tersine döner. Hayati'nin arkadaşı Fikri, Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bahadır'ın ilk orucunu tutması zor anlar yaşatır. Ozan'ın Hintli kız arkadaşı Çiçek ile evlilik adetleri sorun yaratır. Çiçek, fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Mesut'un eşi Burcu, yanlış anlamalar sonucu Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
Hayatını kaybettiği veya boşandığı iddialarıyla gündemde yer alan ve geçtiğimiz günlerde eşi Galler Prensi William ile alışveriş yaparken görüntülenen Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Öztan'ın ailesi, sevenleri ve birçok ünlü isim katıldı. Meslektaşları, Öztan'ın mücadeleci ve sevilen bir insan olduğunu vurgulayarak üzüntülerini dile getirdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu Yiğit Çolak, vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
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