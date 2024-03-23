Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor - Son Dakika
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Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor

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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Binnur Kaya, senaryo gereği projeden ayrılıyor. Kaya'nın canlandırdığı Nükhet karakteri, sağlık sorunlarını çözmek için diziye veda edecek.

23.03.2024 08:32  Güncelleme: 08:56
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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncularından Binnur Kaya, senaryo gereği projeden ayrılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. sezonda dahil olduğu dizide Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak gelen oyuncu, ilerleyen bölümlerde veda ediyor. Değişiklik yapılmazsa 7 Haziran'da sezon final yapması planlanan dizide Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor.

Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor
Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor
Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor
Binnur Kaya, Yalı Çapkını\'ndan ayrılıyor

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Son Dakika Magazin Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor - Son Dakika

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