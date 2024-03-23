Binnur Kaya, Yalı Çapkını\'ndan ayrılıyor

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi görüyor

Geçen aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, çekilen bir video mesajda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıntılar hakkında ise bilgi verilmedi.