Bir aşk doğdu! Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz'e aşkını haykırdı - Son Dakika
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Bir aşk doğdu! Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz'e aşkını haykırdı

03.04.2023 10:02

Oyuncu Sera Tokdemir, modacı Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Gökhan Göz ile sevgili oldu. Sosyal medya hesabında Göz ile çektirdiği romantik bir fotoğraf paylaşan Tokdemir, "Göklerden gelen bir karar tövbeni ve sözünü bozar. Bozdu" diyerek sevgisini haykırdı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile dargın bir barışık ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve daha ismi sık sık tartışmalara dahil olan iş insanı Gökhan Göz ile oyuncu Sera Tokdemir aşk yaşamaya başladı.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Özel hayatını bir süredir gizli yaşayan Sera Tokdemir, sevgilisiyle romantik bir gecesinden kareleri paylaşarak ilişkisini ilan etti. Gökhan Göz'ün kendisine aldığı çiçeklerle verdiği pozları paylaşan oyuncu, "Göklerden gelen bir karar tövbeni ve sözünü bozar. Bozdu" ifadeleri kullandı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken tebrik yorumları da yağdı.

Gökhan Göz de aynı fotoğrafları hesabından yayınlayarak "Bir ömrüm daha olsa seni daha erken bulmak için Roma'yı değil, dünyayı yakardım. Hoş geldin hayatıma" notunu yazdı.

İşte Sera Tokdemir ve Gökhan Göz'den ilk kareler...

Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladı
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Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladı

Gülşah Saraçoğlu, Sera Tokdemir, Gökhan Göz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir aşk doğdu! Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz'e aşkını haykırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir aşk doğdu! Oyuncu Sera Tokdemir, Gökhan Göz'e aşkını haykırdı - Son Dakika
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