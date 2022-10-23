Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sevenlerinden tam not aldı - Son Dakika
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Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sevenlerinden tam not aldı

23.10.2022 17:58

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Dilek karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Sönmez'in son hali hayranlarının beğenisini topladı.

14 Temmuz 2008'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve final tarihi olan 2011 yılına kadar büyük bir ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisinin oyuncularının son halleri de aradan geçen uzun zamanın ardından merak ediliyordu.

DİZİDE HAYLAZ BİR KIZI CANLANDIRIYORDU

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de taksici Osman Aga'nın kızı Dilek oldu. Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Pelin Sönmez aradan geçene zamanın ardından geçmişe nazaran daha sakin bir hayat sürüyor. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü ismin son hali de hayranlarından tam not aldı.

İşte Pelin Sönmez'in son hali:

Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali, eski halinden de bomba
Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali, eski halinden de bomba
Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali, eski halinden de bomba
Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali, eski halinden de bomba
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Akasya Durağı, Pelin Sönmez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sevenlerinden tam not aldı - Son Dakika


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