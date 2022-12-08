Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üzen haber! Final yapacak - Son Dakika
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Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üzen haber! Final yapacak

09.12.2022 09:38

Final yapan diziler arasına Bir Peri Masalı'da eklendi. Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı proje 13'üncü bölümüyle ekran macerasına son verecek.

Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı FOX'ta ekrana gelen Bir Peri Masalı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi.

13'ÜNCÜ BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Geçtiğimiz haftalarda Deniz Uğur'un dahil olduğu proje, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Medyapım imzalı dizinin dün ekrana gelen final sahnesinde Zeynep (Alina Boz) karakterinin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan dizi final kararı aldı. Sevilen dizi 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek.

Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üze haber! 13'üncü bölümüyle final yapıyor

DİZİNİN KONUSU

Hayat neden Zeynep'in yüzüne gülmemiştir? Onun, yanında bakıcılık yaptığı insanlardan ne farkı vardır? O da rahat ve konforlu bir hayatı hak etmiyor mudur? Neden hayat ona gülmüyor, yalnızca zorluk çıkartıyordur?

Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üze haber! 13'üncü bölümüyle final yapıyor

Bu soruları tam da doğum gününde sorarken, Zeynep'in karşısına hayatını değiştirebilecek bir fırsat çıkar. Zeynep, erkek arkadaşı Alp'in kiraladığı arabada bir çanta dolusu para bulunca Alp'le tartışır ve kaza yaparlar. Zeynep'in iki seçeneği vardır: Ya kalıp Alp'in hayatını kurtaracaktır ya da parayı alıp kaçıp kendi hayatını.

Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üze haber! 13'üncü bölümüyle final yapıyor

Zeynep parayı alıp karanlığa karışır. Bulduğu bu paranın hayatın ona yıllardır çektirdiği çilenin borcu olarak görür. Bu parayla kendisini baştan aşağı yeniden yaratıp, yeni bir kişilik ve geçmişle kapağı cemiyete atacak ve oradan kendisine zengin bir koca bulacaktır.

Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üze haber! 13'üncü bölümüyle final yapıyor

Fakat Zeynep, kısa bir sürede bu işlerin masallarda yazdığı gibi olmadığını anlar. Cemiyetin küçük ve kapalı dünyasında herkes birbirini ve birbirinin ailesini çok iyi biliyordur. Çok daha planlı davranıp kendisine gerçek bir imaj yapması gerekiyordur. Ve en önemlisi de kendine doğru hedefi seçmesi.

Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üze haber! 13'üncü bölümüyle final yapıyor

Onur Köksal olur Zeynep'in hedefi. Bambaşka hayatları olsa da kaderleri benzerdir. İkisi de onlara hayatta değer veren tek insan olan annelerini kaybetmiş, ailelerinin içinde kendilerini hep yabancı hissetmişlerdir. Onur, ünlü iş adamı Hamit Köksal'ın en büyük oğlu ve ikinci eşi Harika'dan olmayan tek çocuğudur. Yakışıklı, akıllı ve başarılı olan Onur bütün kızların gözdesi olsa da hiçbir ilişkisi evlilikle sonuçlanmamıştır, bu sebeple Zeynep'in de ideal hedefidir.

Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üze haber! 13'üncü bölümüyle final yapıyor

Zeynep'in bu ailenin içinde tutunması, Onur ve Köksal ailesinin gözüne girmesi kadar zor olacaktır. Ve kendini gösterip herkesin gözüne girdikçe içinden daha da çıkılamaz bir durumun içine girecek; bulduğu paranın belası, geride bıraktığı ailesi, Alp ve sakladığı gerçekler sürekli peşinden bir gölge gibi gelecektir.

Kaynak: Snob Magazin
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Tarık Emir Tekin, Mustafa Mert Koç, Bir Peri Masalı, Alina Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Peri Masalı'ndan hayranlarını üzen haber! Final yapacak - Son Dakika

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