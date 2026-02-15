Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti - Son Dakika
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti

Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
15.02.2026 14:35
Gökhan Türkmen'in Sevgililer Günü konserinde romantizm arşa çıktı. Sanatçının "Aşk" şarkısını seslendirdiği sırada salondaki 17 kişi aynı anda sevgililerine evlilik teklif etti.

Sevgililer Günü'nü müzikle taçlandıran pop müziğin sevilen ismi Gökhan Türkmen, İstanbul'daki konserinde izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Binlerce müzikseverin doldurduğu salonda, sanatçının romantik repertuarının zirvesi "Aşk" şarkısı çalarken sahnede farklı bir heyecan yaşandı.

"AŞK" ŞARKISINDA 17 EVLİLİK TEKLİFİ YAPILDI

Türkmen'in performansı sırasında, salonun çeşitli noktalarından yüzüklerini çıkaran tam 17 kişi sevgililerine evlilik teklifinde bulundu. Diz çöken çiftlerin bu sürpriz anı, alkışlar ve coşkulu tepkilerle karşılandı. Anlar, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada geniş yankı buldu.

Konser boyunca romantik atmosfer hiç düşmedi. Gökhan Türkmen, hitlerini seslendirmeye devam ederken hayranları da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sevgililer Günü'ne özel müzik ve duygusal anlar bir arada yaşandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • osman biçer osman biçer:
    sönen 17 hayat :) 4 1 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    bumu haber 0 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    Selami annn durmiyeah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
