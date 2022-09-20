Can Tanrıyar'ın borçlarla başı dertte! Petek Dinçöz'den zorla aldığı iddia edilen iki evi de haczedilerek satıldı - Son Dakika
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Can Tanrıyar'ın borçlarla başı dertte! Petek Dinçöz'den zorla aldığı iddia edilen iki evi de haczedilerek satıldı

20.09.2022 16:18

Bir süredir borç batağında olan gazeteci Can Tanrıyar'ın haczedilen 2 evi satıldı. Tanrıyar'ın satılan evlerinin eski eşi Petek Dinçöz'ün yıllar önce "Zorla elimden aldı" dediği evler olduğu ortaya çıktı.

Pandemi döneminde Uçankuş TV'de yatırımcı ortağı H.E'nin hesapları inceleme isteğinden dolayı davalık olan Can Tanrıyar, bir süredir borçlarıyla mücadele ediyor. Hesapları bağımsız mali müşavirlerin incelemesine izin vermeyen Tanrıyar'ın davranışlarından rahatsız olan iş insanı H.E. olayı yargıya taşıyarak sözleşme gereği 'sözleşmeden dönme hakkını' kullandı.

EVLERİ SATILDI

Yaşanan gerginliğin ardından Tanrıyar'ın ailesi, sosyal medya üzerindenH.E.'nin ailesini ve yakın çevresine tehdit ve şantaj içeren paylaşımlar yaptı. H.E, Tanrıyar ailesinin sosyal medya üzerinden yaptıkları bu 'tehdit, şantaj ve iftiralarla' dolu paylaşımları da yargıya taşıdı. Bir süredir borçlarıyla başı dertte olan Tanrıyar'a ait evler haczedilerek satıldı.

Borç batağındaki Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz'den zorla aldığı söylenen iki evi de haczedilerek satıldı

EVLER PETEK DİNÇÖZ'DEN ALDIKLARI

Tanrıyar'ın satılan evlerinineski eşi Petek Dinçöz'ün 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında İki tane ev aldım, kendi üzerime hiçbir şey almamı istemiyordu adam. Onları da kendi üzerine aldı yedirmem dedi sana bu evleri" dediği konutlar olduğu ortaya çıktı.

Borç batağındaki Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz'den zorla aldığı söylenen iki evi de haczedilerek satıldı

30 MİLYON TL BORCU MU VAR?

Uçankuş TV'de görev yapan 80 çalışanı maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten çıkaran Tanrıyar'in icra yoluyla satılan evlerden gelen miktara rağmen borçlarını kapatamadığı öğrenildi. Tanrıyar'ın 30 milyon TL borcunun olduğu da konuşulanlar arasında.

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Borçlarından Dolayı Evleri Satıldı Borçlarından Dolayı Evleri Satıldı
Kaynak: Magazinkolik

Can Tanrıyar, Petek Dinçöz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Can Tanrıyar'ın borçlarla başı dertte! Petek Dinçöz'den zorla aldığı iddia edilen iki evi de haczedilerek satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Can Tanrıyar'ın borçlarla başı dertte! Petek Dinçöz'den zorla aldığı iddia edilen iki evi de haczedilerek satıldı - Son Dakika
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