Boşanma İddiası Sonrası Bebek'te Görüntülendiler! - Son Dakika
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Boşanma İddiası Sonrası Bebek'te Görüntülendiler!

09.08.2022 11:02
Boşanma İddiası Sonrası Bebek'te Görüntülendiler!

Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, aylar sonra Bebek'te görüntülendi. İşte detaylar...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Bir süredir ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

Boşanma İddiası Sonrası Bebek'te Görüntülendiler!

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, aylar sonra önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Yaptıkları yurt dışı tatili sonrası yurda dönen çift sahil turu attı. Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören çift yüzünü gizledi.

İkilinin anlamsız tavırları şaşkınlık yarattı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda boşanma iddiasına yanıt vermişti. Şallı, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Tatile gittiğimizde sürekli böyle haberler çıkıyor. Bu tip haberleri artık umursamıyoruz" demişti.

Boşanma İddiası Sonrası Bebek'te Görüntülendiler!

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir, ne iş yapar; 1984 yılında dünyaya gelen iş insanı Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

Uğur Akkuş, eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen- Duisburg Üniversitesi'nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Aynı zamanda da 2 çocuk babasıdır.

Uğur Akkuş, A & S Yatırım Holding 'in kurucu başkanlığını yapmaktadır. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu, başkan Uğur Akkuş'un temelini attığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ticari bilgi birikimiyle 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı nereli ve kaç yaşında; Eski manken Ebru Şallı, 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. Ebru Şallı 44 yaşındadır.

EBRU ŞALLI HAYATI

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki çocuğu olmuştur. Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 2020'de lenf kanseri nedeniyle dokuz yaşında hayatını kaybetti.

EBRU ŞALLI EVLİLİKLERİ

Evlilik Ozan Orhon (1997-1998)

Harun Tan (2002-2013)

Uğur Akkuş ( 2019)

YORUMLAR
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Seydişehir'den kısa kısa Seydişehir'den kısa kısa Bebek gibi büyüttüğü 40 koyunu telef olan çiftçi gözyaşlarına boğuldu Bebek gibi büyüttüğü 40 koyunu telef olan çiftçi gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: Snob Magazin

Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma İddiası Sonrası Bebek'te Görüntülendiler! - Son Dakika

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