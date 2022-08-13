Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi! Son Hali Üzdü - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi! Son Hali Üzdü

13.08.2022 01:15
Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi! Son Hali Üzdü

Bir süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Kendirci, kolu kırık bir şekilde ortaya çıktı. Bebek'te taksiye binerken objektiflere yansıyan Kendirci, "Kaza geçirdim" dedi. İbrahim Kendirci'nin sağlık durumu nasıl, İbrahim Kendirci kimdir? İşte tüm detaylar...

Kavak Yelleri, Bizim Hikaye, Payitaht: Abdülhamid ve Nöbet gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız oyuncu İbrahim Kendirci, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

"ANNEMDEN SAKLIYORDUM"

Kolu kırık bir şekilde objektiflere yansıyan Kendirci, "Çekmeyin arkadaşlar! Uzun süredir bu durumu annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak." dedi.

"KAZA GEÇİRDİM"

Kolunu nasıl kırdığını anlatan ünlü oyuncu, "Kaykay yaparken ufak kaza geçirdim ve kolumu kırdım." ifadelerini kullandı.

Oyuncu aynı zamanda eylül ayında hem dijital, hem de ana akım bir kanalda yeni projeler ile ekranlara döneceğini söyledi.

İBRAHİM KENDİRCİ KİMDİR?

İbrahim Kendirci (d. 9 Eylül 1986, Gaziantep), Türk oyuncudur.

9 Eylül 1986 Gaziantep ilinde dünyaya gelen İbrahim Kendirci, annesi Hasibe Kendirci ve babası Salih Kendirci'dir. Zeynep adında bir ablası vardır. Müteahhit olan babası İbrahim daha altı aylıkken, stüdyo daireler yapıp turistlere satma fikriyle çocuklarını da alıp Antalya'ya yerleşti Lise eğitimini Antalya'da gören Kendirci, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. İlk büyük oyunculuk tecrübesini 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan, başrollerini Sarp Apak, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve Aslı Enver'le paylaştığı Kavak Yelleri adlı gençlik dizisindeki Deniz Akça rolüyle kazanmıştır.

Konservatuarı kazanış öyküsünü anlatırken Kendirci"nin seçmelerde hiç umudu olmadığını söylemesine rağmen seçilmesinin büyük sürpriz olduğunu belirtmiştir. Bu günlere gelirken kapıların ona açılmasında yakışıklılığınında payı olduğunu itiraf etmiştir. İki Yaka Bir İsmail isimli bir dizide oynamıştır fakat o dizi rating alamadığı gerekçesiyle kaldırılmıştır.

Arkasından bir TRT 1 dizisi olan Yol Ayrımı dizisinde, Dolunay Soysert, Engin Altan Düzyatan, Göksel ile başrolleri paylaşmışlardır. Son olarak Demet Akbağ ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı Sevdaluk dizisinde Orhan karakterinde oynamıştır.

Son olarak TRT 1'de yayımlanan Payitaht: Abdülhamid adlı dizide rol aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi! Son Hali Üzdü - Son Dakika

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